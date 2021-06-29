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Минск и Нур-Султан договорились о поставках нефти

30.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Минск и Нур-Султан подписали соглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов. И это лишь один из итогов трехдневного визита нашего премьера Головченко в Казахстан. Документ дает возможность хозяйствующим субъектам напрямую договариваться по объемам и ценам, по сути, в обход правительства, если будет необходимость в сырье. Напомним, Беларусь рассчитывает диверсифицировать закупки нефти, привлекая к сотрудничеству альтернативных поставщиков. Среди них - не только Казахстан. Еще и Азербайджан к примеру.

Но вернемся к белорусско-казахстанской повестке. В итоге также подписаны контракты на поставку нашей техники МТЗ, машинокомплектов МАЗа и БелАЗов. Еще один шаг сделан в кооперации производств - в Казахстане создают белорусский индустриальный центр по сборке нашей сельхозтехники. Планируют открыть торговый дом по продаже стройматериалов. Готовы возвести молочно-товарный комплекс под ключ. Подробней обо всех договоренностях - наш корреспондент Светлана Лукьянюк (видео).


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Теги: Минск
 
 
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Минск и Нур-Султан подписали соглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов. И это лишь один из итогов трехдневного визита нашего премьера Головченко в Казахстан....
 
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