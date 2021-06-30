Сегодня пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях VIII Форума регионов Беларуси и России сегодня под председательством заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко и заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

По мнению вице-спикера Совета Республики Анатолия Исаченко очередное заседание межпарламентской комиссии позволит открыто обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в процессе белорусско-российской интеграции.

Планируется, что на заседании будет рассмотрен ход выполнения итогового документа VII Форума регионов Беларуси и России, который был посвящен историческому наследию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках межпарламентской комиссии также будут обсуждены вопросы и перспективы кооперации между субъектами хозяйствования в контексте импортозамещения, которое является важной составляющей промышленной политики двух стран.

Принимая во внимание особую значимость в современном мире экологической повестки, сенаторами будут проанализированы перспективы совместной деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Участники межпарламентской комиссии также примут решение по проекту повестки следующего, девятого по счету, заседания комиссии.-0-