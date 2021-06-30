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Лукашенко отметил значимую роль экономических органов Беларуси в динамичном развитии страны

30.06.2021 07:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов экономических органов Беларуси с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования экономических органов страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пройдя долгий путь становления и непрерывно совершенствуясь, ваше ведомство реализует важнейшие задачи по достижению стратегических целей социально-экономического развития страны, - говорится в поздравлении. - Взвешенная политика, направленная на сохранение макроэкономической, социальной стабильности и планомерное улучшение качества жизни населения, во многом стала возможна благодаря профессионализму и ответственности каждого из вас".

Президент отметил, что работники экономических органов, разумно адаптируясь к новым вызовам, помогают не утрачивать основы и преемственность белорусской социально-экономической модели.

"Убежден, накопленный опыт, преданность своему делу позволят вам и в будущем успешно обеспечивать динамичное развитие и экономическую безопасность нашей Родины, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей плодотворной работе на благо Беларуси и ее народа".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что работники экономических органов, разумно адаптируясь к новым вызовам, помогают не утрачивать основы и преемственность белорусской...
 
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