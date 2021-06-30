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Форум регионов. День второй: особое внимание - вопросам взаимодействия бизнес-кругов
30.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Ключевое событие союзного взаимодействия.Форум регионов Беларуси и России продолжает активную работу, сегодня день второй. Основные события из-за эпидситуации, как и в минувшем году, проходят в режиме видеоконференцсвязи. Но онлайн-формат не стал препятствием для результатов. В этом году портфель взаимовыгодных договоренностей внушительный. Рассчитывают на $ 800 млн. Главная тема - научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Сегодня особое внимание - вопросам взаимодействия бизнес-кругов.
Также сегодня состоится онлайн-заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси и России. Обсуждать будут экономику Союзного государства: как на нее повлияла пандемия и возможные перспективы роста.
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Ключевое событие союзного взаимодействия.Форум регионов Беларуси и России продолжает активную работу, сегодня день второй. Основные события из-за эпидситуации,...
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