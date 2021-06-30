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Форум регионов Беларуси и России доказал свою состоятельность - Исаченко

30.06.2021 11:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России доказал свою состоятельность. Такое мнение журналистам по итогам заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум регионов доказал свою состоятельность. Это та площадка, где обсуждается уже практика применения существующих законодательств и те проблемные моменты, вопросы, которые мешают еще дальнейшему сближению. Тогда они выносятся на более высокий уровень, где уже принимаются соответствующие законодательные акты", - сказал Анатолий Исаченко.

Вице-спикер добавил, что в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада вопросы интеграции, объединения, унификации законодательств по отдельным направлениям приобретают важное значение.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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