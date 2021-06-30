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Андрейченко примет участие в заседании Совета ПА ОДКБ в Душанбе
30.06.2021 13:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко 1 июля примет участие в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
На Совете ПА ОДКБ планируется рассмотреть вопросы, связанные с реализацией приоритетов председательства Республики Таджикистан в ОДКБ, гармонизацией национального законодательства государств - членов ОДКБ, взаимодействием национальных делегаций стран ОДКБ в ПА ОБСЕ.
Члены совета также проанализируют военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и подведут итоги работы группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах в Казахстане и Кыргызстане в 2021 году.
Кроме того, на заседании планируется принять заявление Совета ПА ОДКБ о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств - членов организации.-0-
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Члены совета также проанализируют военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и подведут итоги работы группы международных наблюдателей...
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