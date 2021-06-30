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Москва и Минск подпишут программы Союзного государства в этом году
30.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Работа по согласованию союзных программ интеграции Беларуси и России вышла на финишную прямую - об этом заявил госсекретарь Союзного государства на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Дмитрий Мезенцев подчеркнул: фундаментом работы является безусловный учет национальных интересов сторон, она направлена на упрочнение положений Договора о создании Союзного государства.
Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:
Правительства последовательно ведут работу по совершенствованию союзных программ, которые ранее назывались дорожными картами. Огромный пласт работы уже позади. Впереди принципиально меньшая задача по объему, но такая же значимая. Сегодня и на этом этапе работа вышла на финишную прямую.
Сегодня в рамках межпарламентской комиссии у сенаторов обширная повестка. Это внедрение модельных законов, цифровых технологий, вопросы и перспективы кооперации между субъектами хозяйствования в контексте импортозамещения, экологии и союзные программы.
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Работа по согласованию союзных программ интеграции Беларуси и России вышла на финишную прямую - об этом заявил госсекретарь Союзного государства на заседании...
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