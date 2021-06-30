ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск и Пекин подтвердили готовность взаимной поддержки на международной арене

30.06.2021 18:41 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко 30 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Минске Се Сяоюном, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи сторонами было отмечено успешное развитие отношений между Беларусью и Китаем под стратегическим руководством и благодаря личному содействию глав государств. Высоко были оценены положительная динамика двустороннего товарооборота, укрепление связей в гуманитарной сфере, использование потенциала межрегионального сотрудничества.

Минск и Пекин подтвердили готовность взаимной поддержки на международной арене
Во время встречи

Кроме того, подтверждена готовность Минска и Пекина продолжать противоэпидемическое сотрудничество, оказывать взаимную поддержку на международной арене, прежде всего в борьбе с односторонними ограничительными мерами в отношении суверенных государств.

Глава Администрации Президента Республики Беларусь отдельно поблагодарил за твердую позицию руководства Китая в деле защиты суверенитета и независимости нашей страны.

Посол КНР особо подчеркнул успехи Минска в стабилизации общественно-политической ситуации в стране, в частности, благодаря проведению VI Всебелорусского народного собрания и функционированию диалоговых площадок в рамках работы над конституционной реформой.

В завершение беседы собеседники обменялись поздравлениями с предстоящими праздниками - 100-летием со дня образования Коммунистической партии Китая и Днем Независимости Беларуси.-0-

Минск и Пекин подтвердили готовность взаимной поддержки на международной арене
Минск и Пекин подтвердили готовность взаимной поддержки на международной арене
Игорь Сергеенко и Се Сяоюн

Фото Николая Петрова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время встречи сторонами было отмечено успешное развитие отношений между Беларусью и Китаем под стратегическим руководством и благодаря личному содействию...
 
Новости дня
Новости политики
 
Москва и Минск подпишут программы Союзного государства в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by