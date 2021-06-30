Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Коммунистической партии Китая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что история современного Китая неразрывно связана с Коммунистической партией. "Основанная в 1921 году, она превратилась в самую большую политическую партию в мире, а девиз "Служи народу!" явился организующей силой становления государства, - говорится в поздравлении. - Объединив коммунистические идеалы с практикой китайской революции, Компартия эффективно осуществила социалистические преобразования, что обусловило превращение Китайской Народной Республики в сильную процветающую державу".

Президент Беларуси обратил внимание, что сегодня Пекин уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь пути мирного развития и стратегии открытости. "Благодаря мудрым и справедливым решениям Компартии Китай по праву рассматривают на международной арене как гарант безопасности, защищающий интересы притесняемых стран", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и новых свершений, а китайскому народу - счастья и благополучия.-0-