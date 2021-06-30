Важная инициатива в рамках Форума регионов - Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет

Источник материала: БT

Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет. Решение сегодня скрепили подписями под соглашением на заседании Совета делового сотрудничества в рамках Форума регионов двух стран в режиме видеоконференции.

На встречу онлайн собрались представители около 80 компаний с российской стороны, а также несколько десятков белорусских. Многие друг с другом знакомы и работают не первый год, другие только начинают совместный путь. Бизнес уверен, на уровне регионов договариваться быстрее. Задача - чтобы в каждой области Беларуси был крупный совместный инвестпроект. Сегодня подписано 9 коммерческих контрактов на 70 миллионов долларов.





