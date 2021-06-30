|
Важная инициатива в рамках Форума регионов - Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет
30.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет. Решение сегодня скрепили подписями под соглашением на заседании Совета делового сотрудничества в рамках Форума регионов двух стран в режиме видеоконференции.
На встречу онлайн собрались представители около 80 компаний с российской стороны, а также несколько десятков белорусских. Многие друг с другом знакомы и работают не первый год, другие только начинают совместный путь. Бизнес уверен, на уровне регионов договариваться быстрее. Задача - чтобы в каждой области Беларуси был крупный совместный инвестпроект. Сегодня подписано 9 коммерческих контрактов на 70 миллионов долларов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет. Решение сегодня скрепили подписями под соглашением на заседании Совета делового сотрудничества в рамках...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)