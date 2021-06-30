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Форум регионов Беларуси и России: среди перспектив новый цифровой сервис ЕАЭС "Работа без границ"

30.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT


Товарооборот Беларуси и России в 1 квартале этого года  уже показывает рост на 32 %. На фоне санкционного давления Запада  российское правительство будет поддерживать все торговые и кооперационные связи по линии сотрудничества в СНГ и ЕАЭС.  Об этом сегодня заявили на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики.  Онлайн-встреча  состоялась в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России. Среди озвученных перспектив, например, новый цифровой сервис ЕАЭС  "Работа без границ", а также возможность увеличить объемы экспорта белорусских товаров через российские морские порты. 

Анатолий Исаченко,  зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: 

Самая главная задача Форума регионов - это такая площадка, где встречаются субъекты регионального хозяйствования, губернаторы, руководители предприятий. И наши вопросы объединения и унификации законодательств сегодня приобретают важное значение.

Сегодня на Форуме также обсудили вопросы экологии и рационального использования природных ресурсов.

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Теги: Минск
 
 
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Товарооборот Беларуси и России в 1 квартале этого года  уже показывает рост на 32 %. На фоне санкционного давления Запада  российское правительство будет...
 
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