Источник материала: БT

Самая главная задача Форума регионов - это такая площадка, где встречаются субъекты регионального хозяйствования, губернаторы, руководители предприятий. И наши вопросы объединения и унификации законодательств сегодня приобретают важное значение.

Товарооборот Беларуси и России в 1 квартале этого года уже показывает рост на 32 %. На фоне санкционного давления Запада российское правительство будет поддерживать все торговые и кооперационные связи по линии сотрудничества в СНГ и ЕАЭС. Об этом сегодня заявили на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики. Онлайн-встреча состоялась в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России. Среди озвученных перспектив, например, новый цифровой сервис ЕАЭС "Работа без границ", а также возможность увеличить объемы экспорта белорусских товаров через российские морские порты.Сегодня на Форуме также обсудили вопросы экологии и рационального использования природных ресурсов.