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Форум регионов Беларуси и России: среди перспектив новый цифровой сервис ЕАЭС "Работа без границ"
30.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Товарооборот Беларуси и России в 1 квартале этого года уже показывает рост на 32 %. На фоне санкционного давления Запада российское правительство будет поддерживать все торговые и кооперационные связи по линии сотрудничества в СНГ и ЕАЭС. Об этом сегодня заявили на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики. Онлайн-встреча состоялась в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России. Среди озвученных перспектив, например, новый цифровой сервис ЕАЭС "Работа без границ", а также возможность увеличить объемы экспорта белорусских товаров через российские морские порты.
Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Самая главная задача Форума регионов - это такая площадка, где встречаются субъекты регионального хозяйствования, губернаторы, руководители предприятий. И наши вопросы объединения и унификации законодательств сегодня приобретают важное значение.
Сегодня на Форуме также обсудили вопросы экологии и рационального использования природных ресурсов.
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Товарооборот Беларуси и России в 1 квартале этого года уже показывает рост на 32 %. На фоне санкционного давления Запада российское правительство будет...
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