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Совместный деловой совет и новые коммерческие контакты - итог второго дня работы VIII Форума регионов
30.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Совместный деловой совет и новые коммерческие контакты белорусско-российских компаний. Итог второго дня работы VIII Форума регионов. Такая площадка - хорошая возможность показать себя и найти контрагентов за тысячу километров на рынке страны-соседки. А подписанный проект - это стабильный результат на будущее. Сегодня о совместной работе предприятий говорили на заседании Совета делового сотрудничества. О перспективах, в том числе формирования правовой базы, цифровизации экономики и научно-технических разработках двух стран на межпарламентской комиссии верхних палат парламентов Беларуси и России. О взаимном интересе и региональном векторе развития - детально расскажет Светлана Лукьянюк.
Прошлый год, конечно, сказался на деловых связях. Приходилось перестраиваться на ходу: пандемия притормозила и поставки, и работу конвейеров, да и переговорный процесс пережил паузу. Да, после научились встречаться онлайн, договариваться и выходить на новые проекты. Конечно, работа бизнеса в новых реалиях, особенно вначале пандемии, отразились на взаимной торговле. Те уроки учитывают сегодня для движения вперед. О них говорило деловое сообщество Беларуси и России.
Это встреча в рамках Форума регионов. Режим видеоконференции.
Около 80 компаний с российской стороны и несколько десятков с белорусской.
Многие друг с другом знакомы и работают не первый год, другие только начинают совместный путь. Бизнес уверен: на уровне регионов договариваться быстрее. Задача - чтобы в каждой области Беларуси был крупный совместный инвестпроект. И здесь кооперация на уровне научной базы, сырьевой, технологий и свежих идей.
Больше средств хотят вкладывать в фундаментальные исследования, чтобы развитие производства шло в ногу со временем. Плюс цифровизация всех процессов. Обсуждать и доводить до госорганов совместные решения теперь будет созданный деловой совет. Там ведущие предприятия двух стран.
Совместные стройки - тоже наш конек. Да, на российских тендерах выигрывать сложно, но практика показывает, белорусский опыт и качество востребованы. Сегодня наша компания подписала контакт. Будет строить школу в Воронеже. Опыт этот не первый, в августе сдают предыдущий объект для учеников в этом же регионе как раз к новому учебному году. Помимо этого, в портфеле и еще одна договоренность с российским экологическим оператором.
Коммерческие контракты в портфеле форума
Итоги форума регионов подсчитывают, в том числе и в суммах. На восьмом ждут новых рекордов – контактов примерно на 800 миллионов долларов. Десятая часть уже готова как раз после сегодняшних переговоров на Совете делового сотрудничества.
Этот год показывает: общая торговля пошла вверх. Плюс треть за квартал. На фоне санкционного давления Запада российское правительство будет поддерживать все кооперационные связи по линии сотрудничества в СНГ и ЕАЭС. Об этом сегодня заявили на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики.
Половина белорусских предприятий работает с российскими компаниями
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