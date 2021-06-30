Совместный деловой совет и новые коммерческие контакты - итог второго дня работы VIII Форума регионов

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Совместный деловой совет и новые коммерческие контакты белорусско-российских компаний. Итог второго дня работы VIII Форума регионов. Такая площадка - хорошая возможность показать себя и найти контрагентов за тысячу километров на рынке страны-соседки. А подписанный проект - это стабильный результат на будущее. Сегодня о совместной работе предприятий говорили на заседании Совета делового сотрудничества. О перспективах, в том числе формирования правовой базы, цифровизации экономики и научно-технических разработках двух стран на межпарламентской комиссии верхних палат парламентов Беларуси и России. О взаимном интересе и региональном векторе развития - детально расскажет Светлана Лукьянюк.





Прошлый год, конечно, сказался на деловых связях. Приходилось перестраиваться на ходу: пандемия притормозила и поставки, и работу конвейеров, да и переговорный процесс пережил паузу. Да, после научились встречаться онлайн, договариваться и выходить на новые проекты. Конечно, работа бизнеса в новых реалиях, особенно вначале пандемии, отразились на взаимной торговле. Те уроки учитывают сегодня для движения вперед. О них говорило деловое сообщество Беларуси и России.

Это встреча в рамках Форума регионов. Режим видеоконференции.

Около 80 компаний с российской стороны и несколько десятков с белорусской.

Многие друг с другом знакомы и работают не первый год, другие только начинают совместный путь. Бизнес уверен: на уровне регионов договариваться быстрее. Задача - чтобы в каждой области Беларуси был крупный совместный инвестпроект. И здесь кооперация на уровне научной базы, сырьевой, технологий и свежих идей.



Больше средств хотят вкладывать в фундаментальные исследования, чтобы развитие производства шло в ногу со временем. Плюс цифровизация всех процессов. Обсуждать и доводить до госорганов совместные решения теперь будет созданный деловой совет. Там ведущие предприятия двух стран.



Совместные стройки - тоже наш конек. Да, на российских тендерах выигрывать сложно, но практика показывает, белорусский опыт и качество востребованы. Сегодня наша компания подписала контакт. Будет строить школу в Воронеже. Опыт этот не первый, в августе сдают предыдущий объект для учеников в этом же регионе как раз к новому учебному году. Помимо этого, в портфеле и еще одна договоренность с российским экологическим оператором.







Коммерческие контракты в портфеле форума







Итоги форума регионов подсчитывают, в том числе и в суммах. На восьмом ждут новых рекордов – контактов примерно на 800 миллионов долларов. Десятая часть уже готова как раз после сегодняшних переговоров на Совете делового сотрудничества.

Этот год показывает: общая торговля пошла вверх. Плюс треть за квартал. На фоне санкционного давления Запада российское правительство будет поддерживать все кооперационные связи по линии сотрудничества в СНГ и ЕАЭС. Об этом сегодня заявили на заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики.







Половина белорусских предприятий работает с российскими компаниями



Сегодня примерно половина белорусских предприятий работает с российскими компаниями. Каждый четвертый двигатель на наших производствах закупается в России. Одновременно где-то треть белорусской сельхозтехники поставляется на соседний рынок. Это пример кооперационных цепочек, которые после каждого форума приобретают новое звено. После предыдущей встречи лидерами выполнения договоренностей россияне называют Самарскую область.



Темы взаимного интереса на различных площадках форума этого года - новые совместные продукты и предприятия и открытость рынков. Среди озвученных перспектив, например, новый цифровой сервис ЕАЭС "Работа без границ", а также возможность увеличить объемы экспорта белорусских товаров через российские морские порты.









Завтра Форум регионов продолжит работу

О научно-техническом сотрудничестве Беларуси и России в эпоху цифровизации будут говорить парламентарии и бизнес завтра в рамках форума. Основная часть - пленарное заседание. А также время для подписания контактов. Многие делали, суммы и объемы уже согласованы.



