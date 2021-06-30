МИД Беларуси подготовил доклад о нарушениях прав человека в странах Запада

Источник материала: БT

Укрепление двусторонних контактов с конкретной экономической составляющей приобретает особое значение в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада. Впрочем, и это уже очевидный факт, еще вопрос, кому навредят больше эти удушающие приемы. Да и прежде чем навязывать свои условия игры, стоит все-таки обратить внимание на собственные проблемы.

МИД Беларуси опубликовал доклад о наиболее резонансных случаях в ряде стран коллективного Запада, которые безосновательно возложили на себя функции глобального квази-судьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах. Удивительно: на собственные проблемы - от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий - там просто закрывают глаза. Захотят ли увидеть правду, представленную в минском докладе? Там все достоверно, объективно и взвешенно. Красноречивые доказательства двойных стандартов Запада и мнения экспертов - в нашем следующим сюжете.





Рассказывает Елизавета Казакова.

МИД Беларуси в очередной раз напоминает: прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, коллегам на Западе не мешало бы посмотреть на себя.



Ознакомьтесь: доклад касается 21 государства - ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады.

Именно вы - наиболее активные "адвокаты" экономических санкций и иных ограничительных мер.

















Доклад МИД Беларуси: 40 страниц правды о Западе



Заметьте, документ не содержит сравнений или рейтингов - нарушители размещены в алфавитном порядке - нет претензии и на полноту имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада. Приведены лишь отдельные примеры демократических стандартных приемов западных защитников правопорядка. Достоверные ссылки - на красноречивые фото- и видеоматериалы. Правда глаза не колет?









Лев Вершинин, писатель, публицист, политконсультант (Испания):







Слишком долго это у них получалось, это выгодно, это позиция волка. Вот только в этот раз они столкнулись не с ягненком, а с маленькой, но сильной, зверушкой, которая способна ощетиниться и дать сдачи.





На кадрах запечатлены знакомые миру резонансные случаи действий властей западных государств. В докладе МИД Беларуси их грамотно сопровождает определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам.

Всего - более 40 страниц безапелляционной правды. Но и этих, отраженных в докладе сюжетов за последний год, достаточно, чтобы заметить всю парадоксальность ситуации и лицемерие в оценках западными политиками положения с правами человека у себя дома и в других странах.



МИД Беларуси: А судьи кто?



В белорусском докладе ни слова осуждения или поучения. В отличие от некоторых наших самоуверенных "партнеров". Вот Вильнюс, февраль 2021 года… Задержанный не соблюдал социальную дистанцию. От нравоучений полиции человек кричит от боли.



Имеющий глаза да увидит: это у вас нарушения прав человека и свобод своих граждан, открытое попрание норм международного права и международных обязательств. И знакомый, ставший привычным, контраргумент: "Мол, у нас - это другое!" Любимый вами - жалкий - ответ на любую критику в адрес коллективного Запада.







Читайте также:



