ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии - А. Лукашенко направил поздравление

30.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Противостоять современным вызовам  поможет, в том числе переориентация рынков  на восточный вектор. Здесь важный стратегический партнер - Китай. Политические и экономические связи укрепляются и открыто дружественным характером отношений лидеров двух стран.

Китай в эти дни отмечает важную  дату - 100-летие  со дня образования Коммунистической партии. Наш Президент Александр Лукашенко направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.  Как отметил глава государства, история современного Китая неразрывно связана с Коммунистической партией. 

Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии - А. Лукашенко направил поздравление

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина со 100-летием со дня образования Компартии 

Основанная в 1921 году, она превратилась в самую большую политическую партию в мире, а девиз "Служи народу!" явился организующей силой становления государства. Объединив коммунистические идеалы с практикой китайской революции, Компартия эффективно осуществила социалистические преобразования, что обусловило превращение Китайской Народной Республики в сильную процветающую державу.

Президент Беларуси обратил внимание, что сегодня Пекин уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь пути мирного развития и стратегии открытости. Благодаря мудрым и справедливым решениям Компартии, Китай по праву рассматривают на международной арене как гарант безопасности, который защищает интересы притесняемых стран", - подчеркнул белорусский лидер.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противостоять современным вызовам  поможет, в том числе переориентация рынков  на восточный вектор. Здесь важный стратегический партнер - Китай. Политические и...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by