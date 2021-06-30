Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии - А. Лукашенко направил поздравление

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Противостоять современным вызовам поможет, в том числе переориентация рынков на восточный вектор. Здесь важный стратегический партнер - Китай. Политические и экономические связи укрепляются и открыто дружественным характером отношений лидеров двух стран.

Китай в эти дни отмечает важную дату - 100-летие со дня образования Коммунистической партии. Наш Президент Александр Лукашенко направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Как отметил глава государства, история современного Китая неразрывно связана с Коммунистической партией.









Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина со 100-летием со дня образования Компартии

Основанная в 1921 году, она превратилась в самую большую политическую партию в мире, а девиз "Служи народу!" явился организующей силой становления государства. Объединив коммунистические идеалы с практикой китайской революции, Компартия эффективно осуществила социалистические преобразования, что обусловило превращение Китайской Народной Республики в сильную процветающую державу.



Президент Беларуси обратил внимание, что сегодня Пекин уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь пути мирного развития и стратегии открытости. Благодаря мудрым и справедливым решениям Компартии, Китай по праву рассматривают на международной арене как гарант безопасности, который защищает интересы притесняемых стран", - подчеркнул белорусский лидер.





