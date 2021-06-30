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Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии - А. Лукашенко направил поздравление
30.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Противостоять современным вызовам поможет, в том числе переориентация рынков на восточный вектор. Здесь важный стратегический партнер - Китай. Политические и экономические связи укрепляются и открыто дружественным характером отношений лидеров двух стран.
Китай в эти дни отмечает важную дату - 100-летие со дня образования Коммунистической партии. Наш Президент Александр Лукашенко направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Как отметил глава государства, история современного Китая неразрывно связана с Коммунистической партией.
Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина со 100-летием со дня образования Компартии
Основанная в 1921 году, она превратилась в самую большую политическую партию в мире, а девиз "Служи народу!" явился организующей силой становления государства. Объединив коммунистические идеалы с практикой китайской революции, Компартия эффективно осуществила социалистические преобразования, что обусловило превращение Китайской Народной Республики в сильную процветающую державу.
Президент Беларуси обратил внимание, что сегодня Пекин уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь пути мирного развития и стратегии открытости. Благодаря мудрым и справедливым решениям Компартии, Китай по праву рассматривают на международной арене как гарант безопасности, который защищает интересы притесняемых стран", - подчеркнул белорусский лидер.
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Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии - А. Лукашенко направил поздравление
Противостоять современным вызовам поможет, в том числе переориентация рынков на восточный вектор. Здесь важный стратегический партнер - Китай. Политические и...
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