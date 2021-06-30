Первые БелАЗы на электротяге отправят на Сахалин в следующем году

Источник материала: БT

Одна из тем Форума регионов - научно-техническое сотрудничество. И здесь многим предприятиям Минской области есть что предложить: фарминдустрия, АПК и, конечно, машиностроение. Наш флагман - БелАЗ - многогранно сотрудничает с российскими регионами. Жодино нередко посещают промышленники из Сахалина. В следующем году там, к слову, запустят первые электрические БелАЗы. Они будут работать в местах добычи угля. В будущем Восточная горнорудная компания намерена полностью обновить свой автомобильный парк, заменив все автомобили на экологически чистый транспорт.

Накануне показали и другой эксклюзив - первый электросамосвал. Разработка и переход на электрические БелАЗы грузоподъемностью 220 тонн - один из трех проектов "Зеленого угольного кластера" на Сахалине. Алексей Кондратенко расскажет, почему нам близок Дальний Восток.

Солнцевский угольный разрез на Сахалине. Еще 5 лет назад в недрах этого актива Восточной горнорудной компании добывали 4 млн тонн бурого угля в год. Сегодня в три раза больше. Одна из заслуг роста производительности у большегрузной техники: в тандеме с экскаваторами "Либхер" в основном 220-тонные карьерные самосвалы БелАЗ.

Сахалин называют островом возможностей, но и сложностей здесь хватает. К примеру, здесь нет железнодорожной перевозки. Добытый уголь экспортируют кораблями в Японию, Китай, Корею, Индию.

И вот российские промышленники задались целью максимально использовать в добыче и транспортировке полезных ископаемых зеленые технологии. Здесь хорошо подходят дизель-троллейвозы. Опытную модель такой машины презентовали в Жодино на специально оборудованном полигоне. Часть пути машина проезжает от электричества, которое она получает от контактной сети. Ноу-хау сочетает в себе экологичность и экономичность.

Больше всех из регионов России дизель-троллейвозами интересуются на Сахалине. Топливо, привезенное с материка на этот остров, стоит дорого, а электричество относительно дешевое.

Олег Мисевра, председатель совета директоров ООО "Восточная горнорудная компания":

Мы сегодня развиваемся в зеленую сторону. Мы уже достраиваем электрический конвейер, и весь уголь, который мы добываем, по конвейеру поступает в порт. То есть мы закончим использование автомобильного транспорта. И плюс мы начали ветроизмерение и будем строить ветроэлектростанцию, которая полностью обеспечит электроэнергией наше предприятие.

И еще одну свою зеленую разработку Белорусский автозавод показал впервые. Это карьерный самосвал на 90 тонн полностью на аккумуляторных батареях. Такой электроБелАЗ, как планируется, сможет работать вместе с дизель-троллейвозами в угольных и других карьерах.

Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания "БелАЗ-холдинг":

Дальнейшее наше развитие мы видим в гибридном исполнении дизель-троллейвоза, но уже без дизеля, а только троллейвоз и аккумуляторные батареи. Таким образом на тяжелых, ответственных участках машина будет двигаться под пантографом, питаясь от линии электропередачи, а в забое и на отвале машина будет работать на аккумуляторной тяге.

Олег Мисевра, председатель совета директоров ООО "Восточная горнорудная компания":

Мы отдали предпочтение белазовской технике, несмотря на то что начинали с Kamatsu и Hitachi. Но из 120-ти единиц порядка 100 - это техника БелАЗ. И это в основном самые большие - 220-тонные - машины. Сейчас у нас заканчивают свой срок 20 машин Kamatsu, и мы хотели смотреть 90- тонные БелАЗы, но сейчас задумались и, наверное, будем смотреть эти БелАЗы на батареях.

К слову, сами аккумуляторные батареи для машин-гигантов мировые производители хоть и совершенствуют, но работы еще много. Ведь одна из задач - сделать их максимально легкими и высокопродуктивными.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Сегодня емкость этих батарей не позволяет самосвалу выполнять свою задачу, а самосвал должен отработать минимум 24 часа в сутки. Поэтому следующая задача, которую решают конструкторы, - это дать возможность накопить энергию, подзарядить во время движения. И выполнять полносуточную работу карьерного самосвала.

По-своему большой заряд и задел на перспективу обеспечили белазовские маркетологи и менеджеры. Накануне на выставке в Новокузнецке договорились о поставках в Россию 128 самосвалов. Сумма контракта - более 260 млн долларов, и объем техники - более чем весомый результат первой половины лета.





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