По ком звонят белорусские контрсанкции

Официальный Минск начал реагировать на введенные против него санкции с козырей: приостановки членства в Восточном партнерстве, договора о реадмиссии и предложения главе представительства ЕС покинуть страну. Эксперты говорят, что это еще мягкий ответ и сейчас мяч все еще на стороне режима Александра Лукашенко.

Что произошло

После введения Евросоюзом секторальных санкций официальный Минск заявил, что Беларусь не может выполнять свои обязательства по инициативе «Восточное партнерство» и приостанавливает участие в ней и в Соглашении о реадмиссии с ЕС.

МИД также предложил главе Представительства ЕС в Республике Беларусь Дирку Шубелю выехать в Брюссель для консультаций, «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций». Сегодня он покинул Минск.

В ЕС о решении сожалеют.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение белорусских властей «шагом назад». Он считает, что «это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель декларировал в своем T witter продолжение работы с белорусским народом «для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения совместных задач».

Решение о приостановлении в Соглашении о реадмиссии могло привести к росту виз для белорусов. Однако, похоже, этого не произойдет.

«Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью», — сообщила БелаПАН пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

По ее словам, соглашение об упрощении визового режима является одним из наиболее важных инструментов, которые они собираются «использовать для поддержания прочных межличностных связей между ЕС и белорусским народом». «Для ЕС это остается основной целью. Действия режима Лукашенко изолируют страну, но мы делаем все возможное, чтобы белорусский народ не был изолирован», - заключила Массрали.

Информацию п одтвердил и брюссельский журналист RFE/RL Рикард Йозвяк. По его данным, решение Минска о приостановлении Соглашения с Европейским союзом о реадмиссии не приведет к отмене Соглашения об упрощении визового режима. Об этом он написал в своем блоге в Twitter.

Наиболее жесткое заявление последовало из Литвы. Официальный Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС "Восточное партнерство" не имеющим силы как принятое незаконной властью, заявил глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», - заявил литовский чиновник.

По его словам, за гражданами Беларуси остается право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнерство», как и предложение ЕС в проведении реформ и о помощи для демократической Беларуси, передает ТАСС.

На пороге «осажденной крепости»

«Цель данных шагов заключается в том, чтобы ответить на адресные секторальные санкции, принятые на прошлой неделе. По первой реакции вид, что Минск пока не готов отвечать эскалацией на ужесточение давления со стороны ЕС. Были сделаны, я бы сказал во многом символические шаги, связанные с понижением формата в Восточном партнерстве. Речи о полном выходе не идет», - прокомментировал БДГ ситуацию Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

По его словам, похожую ситуацию мы наблюдали в предыдущие кризисы между Минском и ЕС в 2011 и 2015 годах. «Данное действие нельзя рассматривать в качестве разрыва отношений с ЕС. Во многом данные шаги указывают на то, что Минск хотел отреагировать, но при этом сохранить лицо. Формулировки кажутся достаточно жесткими, по факту Беларусь мало что теряет», - пояснил эксперт.

Сивицкий пояснил, что главной выгодой для белорусских властей от участия в Восточном партнерстве — доступ к источникам технической финансовой помощи, а они были фактически заморожены с начала политического кризиса в стране после президентских выборов. Кроме того, объемы этой помощи были и ранее ограничены.

Есть риски для раскручивания санкционной спирали, добавил глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Пока официальный Минск воздержался от эмбарго на поставки продукции из ЕС, могут быть также проблемы для европейского бизнеса в Беларуси. В свою очередь, ЕС приступил к подготовке секторальных санкций, они будут запущены, если белорусские власти не изменят модель поведения и не устранят причины введения ограничений.

«С каждым днем ситуация все больше заходит в тупик, хотя возможности для диалога и деэскалации сохраняются. Мяч сейчас находится на стороне официального Минска», - подчеркнул Арсений Сивицкий.

Эксперт подчеркнул, что белорусским властям для деэскалации небходимо освободить всех политзаключенных без предварительных условий, начать широкий инклюзивный диалог между белорусскими властями и гражданским обществом, в том числе той его частью, которая находится в изгнании за границей, провести новые президентские выборы под международным контролем и по международным стандартам.

По словам Сивицкого, белорусские власти ранее шли на определенные значительные уступки в вопросах обеспечения прав человека. «Не исключен такой разворот, когда кризис в отношениях с Западом дополнится давлением со стороны Кремля. Москва оказывает его и сейчас для запуска диалога с представителями оппозиции, освобождения ряда политзаключенных, прежде всего Виктора Бабарико, и проведения конституционной реформы для утраты Лукашенко монополии на власть», - подчеркнул эксперт.

В случае усиления давления Кремля, усиления западных санкций могут создаться условия для экономической блокады и смены режима. Кроме того, есть риски, что сигналы, которые пытается послать Минск о намерении деэскалации могут быть неправильно прочитаны в ЕС, и тогда белорусские власти перейдут к режиму «осажденная крепость».

«О том, что власти готовятся к такому варианту свидетельствует риторика руководства страны ввести военное положение в ответ на санкционный пресс», - заключил Арсений Сивицкий.

Санкции — рискованный и болезненный механизм с шансом выхода из кризиса

Контрсанкции Минска — и близко неравнозначный ответ санкциям ЕС, считает политический аналитик Артем Шрайбман. «Никакого серьезного ущерба Восточному партнерству этот выход не наносит. По большому счету он только формализует то, что мы знали и имели: политические отношения Минска и Брюсселя заморожены», - сказал Шрайбман в эфире «Еврорадио».

Белорусские власти по сути сделали ответным жестом довольно громкое, но символическое заявление, считает эксперт. «Минск не имеет ничего серьезного. Можно делать разные неприятные приграничные вещи — пропускать граждан — но чтобы нанести ущерб такой серьезной экономике как Евросоюз, то у Беларуси слишком мало рычагов. Так, чтобы они не нанесли ущерб самой Беларуси», - пояснил Шрайбман.

Секторальные санкции ЕС — это хоть отложенный механизм, но очень болезненный, добавил аналитик. «Разные эксперты оценивают его ущерб для белорусской экономики до 12% ВВП. Даже если мы останемся в границах 5-7% ВВП — это очень серьезно», - пояснил эксперт.

По его мнению, довольно серьезно, то, что Минск предложил отозвать для консультаций главу миссии ЕС. «До сих пор дипломатический Минск бил по тем странам, которые его обидели напрямую. Литва, Польша — за поддержку оппозиции, Латвия — сняли флаг в Риге. А теперь ударили по всему Евросоюзу, - отметил Артем Шрайбман. - Это может работать для большей дипломатической изоляции».

Это приведет к снижению количества оставшихся каналов коммуникации с Брюсселем, а это к эскалации конфликта.

«Санкции рискованны, они не ведут к чему-то гарантированному. Но они могут в какой-то исторической перспективе стать частью разрешения кризиса, хоть и болезненной», - заключил Артем Шрайбман.