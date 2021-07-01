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Форум регионов Беларуси и России: подписан ряд коммерческих контрактов в сфере нефтехимии и промышленности

01.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. Участники активно обсуждают актуальные вопросы взаимодействия по всем направлениям и роль регионов в процессе белорусско-российского партнерства. Пополняется и общая копилка договоренностей - накануне подписан ряд коммерческих контрактов в сфере нефтехимии и промышленности. Также стороны договорились о создании совместного белорусско-российского делового совета. Планируется, что в него войдут ведущие предприятия разных сфер экономики.

Сегодня на полях форума состоится пленарное заседание на тему научно-технического сотрудничества Беларуси и России в эпоху цифровизации с выступлениями руководителей министерств, ведомств и деловых кругов.

Безусловно, Форум регионов - это крупнейшая площадка для подписания контрактов. За шесть лет заключено более 300 соглашений. Общая сумма - более 2 млрд долларов. Динамика изменения цифр с первого форума говорит сама за себя. В 2015 году сумма контрактов составила более 230 млн долларов, в 2020-м уже более 700 млн долларов. Итогом нынешнего форума должно стать подписание более 40 соглашений на сумму 800 млн долларов. Основные направления: нефтехимия, машиностроение, энергетика, строительство, транспорт, АПК.


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Форум регионов Беларуси и России продолжает работу. Участники активно обсуждают актуальные вопросы взаимодействия по всем направлениям и роль регионов в...
 
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