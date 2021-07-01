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В ЕЭК сменились министры по энергетике и инфраструктуре и по таможенному сотрудничеству

01.07.2021 10:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решением Высшего Евразийского экономического совета с 30 июня назначены двое членов Коллегии (министров) Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Членом Коллегии (министром) по таможенному сотрудничеству ЕЭК назначен Максат Мамытканов, который ранее занимал должность вице-премьер-министра Кыргызстана. Он сменил на этом посту в ЕЭК Олега Панкратова.

Членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК назначен Темирбек Асанбеков, с 2010-го по 2021 год являвшийся лидером политической партии Кыргызстана "Мекен Ынтымагы". Темирбек Асанбеков сменил на посту министра ЕЭК Эмиля Кайкиева.-0-

 
 
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Решением Высшего Евразийского экономического совета с 30 июня назначены двое членов Коллегии (министров) Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана
 
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