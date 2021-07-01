Все более агрессивной становится политика Запада к интеграционным процессам в СНГ- Андрейченко

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все более агрессивной становится политика западных стран в отношении интеграционных процессов на пространстве СНГ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко , выступая на выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Душанбе (Республика Таджикистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить Таджикистан за гостеприимство и последовательную работу, проводимую в рамках председательства в ОДКБ, по укреплению организации перед лицом новых угроз и вызовов. Их, к сожалению, становится все больше. Постоянное нагнетание напряженности по линии Восток - Запад, отказ от многосторонности, разрушение международных механизмов в области контроля над вооружениями - это та суровая реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся, - сказал Владимир Андрейченко. - НАТО демонстративно "играет мускулами" на полигонах Польши и стран Балтии, в непосредственной близости от западных границ ОДКБ. Планомерно расширяется система противоракетной обороны США в Европе. Ведется предметный разговор о вступлении в НАТО Грузии и Украины. Что это значит для безопасности наших стран, мы прекрасно понимаем".

По его словам, все более агрессивной становится и политика западных стран в отношении интеграционных процессов на пространстве СНГ. "Основополагающие принципы международного права нашими оппонентами напрочь забыты. Вместо этого в ход идут методы неприкрытого давления, санкций, вмешательства во внутренние дела. Прямое тому подтверждение - события вокруг Беларуси. За последний год мы испытали на себе действие новейших технологий гибридной войны - начиная с раскачивания общества изнутри до попытки физического устранения главы государства. Было сложно, но мы выдержали, - отметил спикер. - Как видим, попытки давления на Беларусь не прекращаются. Прикрываясь выдуманными интересами нашего народа, коллективный Запад начал процесс экономического удушения страны. Режим санкций вводится против крупнейших предприятий Беларуси, наших всемирно известных брендов - МАЗа и БелАЗа. Планируется применение дальнейших так называемых секторальных санкций, призванных посеять хаос и смуту, подорвать суверенитет и независимость страны. И в чем же здесь, позвольте спросить, интерес белорусского народа? Вопрос риторический".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что уже всем очевидны истинные цели затеянной Западом большой игры - устранить Беларусь как конкурента с мировых рынков, нанести удар по интеграционным проектам Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ, сделать из нашей страны плацдарм для последующей борьбы за ресурсы и рынки России. "Уверен, что такого сценария мы не допустим. Во-первых, Беларусь надежно обеспечивает суверенитет и независимость посредством укрепления оборонной мощи своих Вооруженных Сил. А во-вторых, абсолютно убежден, что, как это уже не раз бывало в нашей истории, коллективными усилиями мы всегда сможем найти адекватный ответ на любые агрессивные действия и устремления, от кого бы они ни исходили", - констатировал он.

Все это, безусловно, повышает значимость ОДКБ, включая ее парламентское измерение. "В свете складывающейся в мире военно-политической обстановки наша ключевая задача - это системная работа по совершенствованию военного компонента ОДКБ, повышению уровня оперативности и эффективности принимаемых в ОДКБ решений. Как показывает опыт, именно от этого зависит мир и безопасность в регионе, жизнь и благополучие всех наших граждан. Мы никому не угрожаем. Сегодня как никогда ранее важна также консолидация усилий по укреплению центральной роли ООН в международных отношениях. Несмотря на все сложности, нам следует и далее совместно выступать с конструктивными, объединительными инициативами, нацеленными на поддержание мира и безопасности. Необходимо последовательно отстаивать тезис о том, что в основе миропорядка должны лежать международные договоры, поддерживаемые всеми странами мира, а не стандарты и ценности, выработанные группой государств. Современный мир многообразен, и все государства, независимо от их размера и мощи, должны уважительно относиться к праву народов на выбор своего пути развития", - сказал председатель Палаты представителей.

"Нами были приняты Рекомендации о координации действий парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в международных парламентских организациях. Полагаю, что в развитие данного документа следует выработать механизмы оперативного принятия парламентскими делегациями решений по реагированию на острые вопросы, затрагивающие интересы наших стран, противодействию санкционному давлению. Не менее важно - продвигать представителей парламентских делегаций государств - членов ОДКБ на вакантные руководящие посты в межпарламентских организациях", - заявил спикер.

Владимир Андрейченко особо отметил актуальность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, противодействию попыткам ревизии ее итогов. "История не прощает, когда ее забывают и предают. Для Беларуси, где каждый третий житель положил жизнь на алтарь Великой Победы, эта тема имеет непреходящее значение. Именно память о войне, героических подвигах наших отцов и дедов, прошедших свой путь к бессмертию, выстоявших и сломавших хребет фашизму, является основой патриотического воспитания молодежи. Вместе с тем нельзя забывать, что ревизия итогов прошедшей войны - это только часть более широкой, глубоко продуманной информационной войны, развернутой сегодня против наших стран. Недооценивать ее деструктивный характер смертельно опасно как для территориальной целостности государства, так и для граждан, втягиваемых в конфликты будь то на национальной, религиозной или социальной почве, - уверен он. - Особую озабоченность представляет то, что эта война ведется агрессивно, с использованием современных цифровых технологий, новейших разработок в сфере психологического воздействия. И как мне представляется, нередко в этом противостоянии мы запаздываем с достойным и адекватным ответом. В связи с этим настоятельно требуется наличие наступательной информационной политики, направленной на все слои населения, и прежде всего молодежь. Такие ценности, как патриотизм и любовь к Родине, историческая общность, интернационализм, понимаемый как готовность подставить плечо друг другу в трудную минуту, борьба с любыми проявлениями ксенофобии, должны стать основой информационной политики государств - членов ОДКБ".

Необходимо также надежно обеспечить возможность государств ОДКБ контролировать информационное поле, предупреждать и блокировать кибератаки, защищать соответствующую критическую инфраструктуру. Спикер полагает, что принятая Концепция плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам станет нам хорошим ориентиром и подспорьем по данному вопросу.

"Особую актуальность в современных условиях приобретают инициативы о создании пояса цифрового добрососедства, информационного суверенитета и нейтралитета, выдвинутые Президентом Беларуси. Полагаю, нашим профильным комиссиям, делегациям в международных организациях следует более пристально посмотреть на потенциальные возможности обсуждения и реализации указанных инициатив на международном уровне. Вступившее в силу в 2019 году Соглашение о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области обеспечения международной информационной безопасности может стать иллюстрацией эффективного международного взаимодействия в этой сфере", - заключил Владимир Андрейченко.-0-