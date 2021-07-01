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Беларусь требует от Германии прекратить деятельность Гете-института
01.07.2021 11:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские власти требуют прекратить деятельность Гете-Института и Немецкой службы академических обменов DAAD на территории своей страны. Об этом
«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гете-Института и Германской службы академических обменом в Беларуси», - говорит внешнеполитическое ведомство Германии, добавляя, что данный шаг приведет к дальнейшей международной изоляции нашей страны.
Отмечается, что пострадают в итоге белорусы, которые лишатся «возможностей общественной и культурной деятельности». По информации МИД, Гете-Институт и DAAD на протяжении десятилетий налаживали культурные и академические связи между Германией, Европой и Беларусью. При этом Германия планирует продолжить работать над дальнейшим сотрудничеством стран в общественной и культурной сфере.
«Германия и Евросоюз поддерживают беларусский народ и его усилия и стремления к соблюдению своих основных политических прав. Мы призываем беларусские власти вступить в серьезный и инклюзивный национальный диалог и ответить на законные требования протестующих», - пишет немецкая сторона.
Напомним, 21 июня Евросоюз
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Белорусские власти требуют прекратить деятельность Гете-Института и Немецкой службы академических обменов DAAD на территории своей страны.
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