ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь требует от Германии прекратить деятельность Гете-института

01.07.2021 11:49 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Белорусские власти требуют прекратить деятельность Гете-Института и Немецкой службы академических обменов DAAD на территории своей страны. Об этом сообщает МИД Германии.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гете-Института и Германской службы академических обменом в Беларуси», - говорит внешнеполитическое ведомство Германии, добавляя, что данный шаг приведет к дальнейшей международной изоляции нашей страны.

Отмечается, что пострадают в итоге белорусы, которые лишатся «возможностей общественной и культурной деятельности». По информации МИД, Гете-Институт и DAAD на протяжении десятилетий налаживали культурные и академические связи между Германией, Европой и Беларусью. При этом Германия планирует продолжить работать над дальнейшим сотрудничеством стран в общественной и культурной сфере.

«Германия и Евросоюз поддерживают беларусский народ и его усилия и стремления к соблюдению своих основных политических прав. Мы призываем беларусские власти вступить в серьезный и инклюзивный национальный диалог и ответить на законные требования протестующих», - пишет немецкая сторона.

Напомним, 21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц и организаций. Секторальные санкции против Беларуси были одобрены решением совета ЕС 24 июня. После введения Евросоюзом секторальных ограничений официальный Минск заявил, что Беларусь не может выполнять свои обязательства по инициативе «Восточное партнерство» и приостанавливает участие в ней и в Соглашении о реадмиссии с ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти требуют прекратить деятельность Гете-Института и Немецкой службы академических обменов DAAD на территории своей страны.
 
Новости дня
Новости политики
 
Андрейченко принял участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by