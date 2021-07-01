Беларусь требует от Германии прекратить деятельность Гете-института

Белорусские власти требуют прекратить деятельность Гете-Института и Немецкой службы академических обменов DAAD на территории своей страны. Об этом сообщает МИД Германии.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гете-Института и Германской службы академических обменом в Беларуси», - говорит внешнеполитическое ведомство Германии, добавляя, что данный шаг приведет к дальнейшей международной изоляции нашей страны.

Отмечается, что пострадают в итоге белорусы, которые лишатся «возможностей общественной и культурной деятельности». По информации МИД, Гете-Институт и DAAD на протяжении десятилетий налаживали культурные и академические связи между Германией, Европой и Беларусью. При этом Германия планирует продолжить работать над дальнейшим сотрудничеством стран в общественной и культурной сфере.

«Германия и Евросоюз поддерживают беларусский народ и его усилия и стремления к соблюдению своих основных политических прав. Мы призываем беларусские власти вступить в серьезный и инклюзивный национальный диалог и ответить на законные требования протестующих», - пишет немецкая сторона.