ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор и договорились о личных контактах в ближайшее время

01.07.2021 12:19 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин 1 июля провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Лидеры отметили позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи.

Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы.

Подробно президенты обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.

Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки. Накануне участия в Форуме регионов Беларуси и России главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. Затронули они также ситуацию вокруг Беларуси и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами.

Во время разговора президенты договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Лидеры отметили...
 
Новости дня
Новости политики
 
Все более агрессивной становится политика Запада к интеграционным процессам в СНГ- Андрейченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by