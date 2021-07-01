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Лукашенко: надо укреплять союзные СМИ и усиливать их влияние на информационном поле
01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России заявил о необходимости укреплять союзные средства массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил возрастающую роль СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов.
"Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации. Усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, - заявил глава государства. - Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере".-0-
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Александр Лукашенко отметил возрастающую роль СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов.
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