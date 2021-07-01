Лукашенко: надо укреплять союзные СМИ и усиливать их влияние на информационном поле

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России заявил о необходимости укреплять союзные средства массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил возрастающую роль СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов.

"Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации. Усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, - заявил глава государства. - Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере".-0-