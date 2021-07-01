Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.

"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-