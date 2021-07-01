Лукашенко считает, что Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в кибербезопасности

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в обеспечении кибербезопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия, - это обеспечение кибербезопасности", - сказал Президент.

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