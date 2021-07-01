ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко считает, что Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в кибербезопасности

01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в обеспечении кибербезопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия, - это обеспечение кибербезопасности", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by