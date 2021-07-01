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Лукашенко считает, что Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в кибербезопасности
01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России надо наращивать совместные усилия в обеспечении кибербезопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия, - это обеспечение кибербезопасности", - сказал Президент.
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"Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их...
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