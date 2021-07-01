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Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества
01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления
"Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми - не только с точки зрения экономики", - сказал Александр Лукашенко.
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Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества
"Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши...
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