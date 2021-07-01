Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми - не только с точки зрения экономики", - сказал Александр Лукашенко.

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