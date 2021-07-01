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Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России: пришло время выработать ориентированную на практику совместную цифровую повестку
01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Пришло время выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 1 июля
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Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России: пришло время выработать ориентированную на практику совместную цифровую повестку
Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 1 июля на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.
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