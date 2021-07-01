Лукашенко о санкциях: это попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на ресурсы

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко считает санкции в отношении Беларуси бесцеремонными попытками устранить конкурентов и наложить лапу на ресурсы. Об этом Президент заявил во время выступления на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о современных геополитических вызовах, белорусский лидер обратил внимание на то, что государства - лидеры западного мира сделали ставку на силу. "Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества".

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