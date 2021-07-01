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Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей - Лукашенко
01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей. Важность этого отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании
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Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей - Лукашенко
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей. Важность этого...
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