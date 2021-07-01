Лукашенко назвал БелАЭС самым грандиозным белорусско-российским проектом последних десятилетий

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назвал строительство Белорусской атомной электростанции самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом последних десятилетий. Об этом Президент заявил во время выступления на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй, - сказал Александр Лукашенко. - Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи".

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