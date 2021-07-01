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Лукашенко: Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства

01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на пленарном заседании форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционные встречи, которые проходят под патронатом верхних палат парламентов, стали важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства", - сказал белорусский лидер.

Беларусь, по его словам, поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России - от Смоленска до Сахалина, каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, возглавляемых российскими губернаторами.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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"Традиционные встречи, которые проходят под патронатом верхних палат парламентов, стали важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного...
 
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