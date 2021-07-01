Лукашенко: Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на пленарном заседании форума , передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционные встречи, которые проходят под патронатом верхних палат парламентов, стали важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства ", - сказал белорусский лидер.

Беларусь, по его словам, поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России - от Смоленска до Сахалина, каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, возглавляемых российскими губернаторами.

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