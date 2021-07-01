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Путин: Беларусь для России не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник
01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь для России не просто добрый сосед, но прежде всего ближайший союзник. Об этом Президент России
"Беларусь для нас не просто добрый сосед, но прежде всего ближайший союзник", - подчеркнул Владимир Путин.
Глава российского государства отметил, что отношения между двумя странами строятся на принципах взаимоуважения, поддержки и учета интересов друг друга. "Тесные дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством", - добавил он.-0-
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Глава российского государства отметил, что отношения между двумя странами строятся на принципах взаимоуважения, поддержки и учета интересов друг друга. "Тесные...
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