Путин: Беларусь для России не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь для России не просто добрый сосед, но прежде всего ближайший союзник. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь для нас не просто добрый сосед, но прежде всего ближайший союзник", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что отношения между двумя странами строятся на принципах взаимоуважения, поддержки и учета интересов друг друга. "Тесные дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством", - добавил он.-0-