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Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления - Путин

01.07.2021 13:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия поддерживала и будет поддерживать противостояние Беларуси санкционным ограничениям, введенным Европейским союзом. "Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и обычным гражданам. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия", - отметил глава государства.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.
 
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