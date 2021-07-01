|
Лукашенко: ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособности стран
01.07.2021 13:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ключевой задачей является повышение глобальной конкурентоспособности стран. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 1 июля
Глава государства выразил мнение: "Ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособности наших стран, что в современном мире практически невозможно без серьезных инноваций. В реальном производственном секторе наших экономик, к сожалению, доля высокотехнологичных производств, динамика ее роста крайне недостаточны".
Александр Лукашенко уверен, что повышению инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ. "Они могут стать ключевыми инструментами цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков", - считает Президент Беларуси.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко уверен, что повышению инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ. "Они могут стать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)