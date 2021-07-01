Лукашенко: ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособности стран

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ключевой задачей является повышение глобальной конкурентоспособности стран. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 1 июля на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства выразил мнение: "Ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособности наших стран, что в современном мире практически невозможно без серьезных инноваций. В реальном производственном секторе наших экономик, к сожалению, доля высокотехнологичных производств, динамика ее роста крайне недостаточны".

Александр Лукашенко уверен, что повышению инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ. "Они могут стать ключевыми инструментами цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков", - считает Президент Беларуси.-0-