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Лукашенко: молодежную политику надо сделать одним из главных приоритетов Союзного государства
01.07.2021 13:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежную политику надо реально сделать одним из главных приоритетов Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
По мнению Президента, Беларуси и России надо более предметно заниматься молодежью. "Реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов Союзного государства", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, этот вопрос планируется обсудить на предстоящем заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Глава государства подчеркнул, что необходимо растить созидающую молодежь - патриотов и творцов, которые связывают с родной землей свою судьбу и судьбы детей, создавать для них новые перспективы в союзном образовательном пространстве.-0-
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По мнению Президента, Беларуси и России надо более предметно заниматься молодежью. "Реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов Союзного...
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