Лукашенко: молодежную политику надо сделать одним из главных приоритетов Союзного государства

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежную политику надо реально сделать одним из главных приоритетов Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Президента, Беларуси и России надо более предметно заниматься молодежью. "Реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов Союзного государства", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, этот вопрос планируется обсудить на предстоящем заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Глава государства подчеркнул, что необходимо растить созидающую молодежь - патриотов и творцов, которые связывают с родной землей свою судьбу и судьбы детей, создавать для них новые перспективы в союзном образовательном пространстве.-0-