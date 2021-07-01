|
Лукашенко: союз Беларуси и России - ценность, которую необходимо передать будущим поколениям
01.07.2021 13:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз Беларуси и России - это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз - это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям", - сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз - это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)