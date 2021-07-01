Лукашенко: союз Беларуси и России - ценность, которую необходимо передать будущим поколениям

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз Беларуси и России - это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз - это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое.-0-