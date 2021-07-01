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Беларусь заинтересована в реализации цифровой повестки совместно с Россией и ЕАЭС - Петришенко

01.07.2021 14:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в реализации цифровой повестки совместно с Россией и ЕАЭС, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время пленарного заседания "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особая роль принадлежит подготовке кадров, в том числе нового поколения научных работников - технологических лидеров с так называемым цифровым мышлением. Мы заинтересованы в реализации цифровой повестки совместно с Россией и всеми участниками Евразийского экономического союза. Тем более что в рамках ЕАЭС президентами стран уже утверждены основные направления реализации цифровой повестки союза до 2025 года, - сказал Игорь Петришенко. - Убеждены также, что в условиях усиления санкционного давления на Беларусь и Россию залогом успешного преодоления соответствующих вызовов и угроз должно стать эффективное использование всех механизмов Союзного государства, а возможно, и внедрение новых - по выпуску высокотехнологичной наукоемкой продукции. Мы поддерживаем адаптацию разработки программ Союзного государства к реалиям сегодняшнего дня".

По словам вице-премьера, реализация этих задач невозможна без включения в научно-техническую и инновационную деятельность молодежи наших стран. "У нас много примеров реализации совместных молодежных инициатив. Сейчас необходимо расширить их перечень для включения как можно большего количества молодых ученых и практиков в совместные действия наших государств по всему спектру задач социально-экономического развития. Эффективным шагом в этом направлении может стать разработка программы поддержки приоритетных молодежных научно-технических проектов. В первую очередь в таких жизненно важных направлениях, как здравоохранение, медико-биологические исследования, зеленая экономика. Это те проекты, которые интересны молодежи. В связи с этим важна финансовая поддержка молодых ученых, их научных идей и стартапов в виде грантов, в том числе из бюджета Союзного государства", - отметил он.

Игорь Петришенко уверен, что необходимо объединить усилия в сфере подготовки кадров для цифровой экономики и цифрового общества. "На первоначальном этапе предлагается разработать и внедрить программы академической мобильности студентов и преподавателей наших стран, создать условия для эффективного сетевого взаимодействия учреждений образования. В рамках формируемого единого информационного пространства необходимо создать мощную систему противовесов и противодействия негативному влиянию деструктивных информационных потоков, рассчитанных в первую очередь на молодежь. Эта тема также может стать предметом еще одной совместной союзной программы, - заявил вице-премьер. - Полагаем, что более акцентированное объединение усилий Беларуси и России в области науки, образования и молодежной политики позволит успешно решать задачи цифровой трансформации экономик наших стран для дальнейшего повышения благосостояния граждан".

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Игорь Петришенко уверен, что необходимо объединить усилия в сфере подготовки кадров для цифровой экономики и цифрового общества.
 
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