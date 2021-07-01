В пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России приняли участие главы стран-участниц

Источник материала: БT

Ключевой день работы VIII Форума регионов Беларуси и России. К пленарному заседанию, которое в этом году в связи с эпидситуацией проходит в режиме видеоконференции, подключились президенты. Эту площадку лидеры назовут важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства.

Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно подчеркивали: власти обеих стран заинтересованы в придании дополнительного импульса развитию межрегиональных связей. Этот тезис подтвердили и сегодня. Лидеры озвучили единый подход к противостоянию политическому и санкционному давлению со стороны стран Запада. Москва готова оказать всеобъемлющую поддержку Минску, чтобы эффект от ограничительных мер ЕС был минимальным. Вместе намерены развивать Союзное государство и более активно привлекать к работе страны Евразийского экономического пространства.

Среди совместных белорусско-российских проектов самым грандиозным за последние десятилетия Александр Лукашенко назвал БелАЭС. Буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок, через год заработает второй. Этот проект - яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи, отметил белорусский лидер.

Наша страна, по словам Президента, поддерживает тесные контакты более чем с семьюдесятью регионами России - от Смоленска до Сахалина. Каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций во главе с российскими губернаторами.





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