А. Лукашенко и В. Путин обсудили торгово-экономическую составляющую сотрудничества регионов

Источник материала: БT

Развитие белорусско-российских отношений, военно-техническое сотрудничество, вопросы безопасности и восстановления транспортного сообщения между нашими странами. Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня утром обсудили эти и другие темы по телефону.

Разговор прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Лидеры отметили позитивную работу правительств по реализации сочинских договоренностей. Обсудили и сотрудничество в условиях санкций. Президенты убеждены: совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы. Что касается транспортного сообщения, Александр Лукашенко и Владимир Путин констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок.

Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. Обсуждается открытие еще большего количества рейсов Белавиа в Россию. Особое внимание южному направлению - в Сочи, Краснодар и Анапу.

Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки. Во время разговора президенты договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.







Впрочем, президенты Беларуси и России сегодня еще увидятся. Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании Форума регионов (в этом году в связи с эпидситуацией общаются в режиме видеоконференции). Сегодня ключевой день работы площадки, акцент на научно-техническом сотрудничестве наших стран в эпоху цифровизации. Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно подчеркивали: власти обоих государств заинтересованы в придании дополнительного импульса развитию межрегиональных связей.





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