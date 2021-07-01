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В пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России примут участие руководители министерств и ведомств
01.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В пленарном заседании Форума регионов примут участие руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций, представители деловых кругов двух государств. Участники с белорусской стороны с самого утра работают в "Президент-Отеле". За дни форума уже подписан ряд коммерческих контрактов. Накануне договоренности заключили в сфере нефтехимии и промышленности. Также страны договорились о создании белорусско-российского делового совета. Планируется, что войдут в него ведущие предприятия различных сфер экономики.
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В пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России примут участие руководители министерств и ведомств
В пленарном заседании Форума регионов примут участие руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций, представители деловых кругов двух...
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