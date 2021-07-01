Президент РАН: ЕС должен платить Беларуси за очищенный лесами воздух, но это нужно научно аргументировать

Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Европейский союз должен платить Беларуси за загрязнение воздуха и его очистку белорусскими лесами, но это нужно научно аргументировать. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России президент Российской академии наук Александр Сергеев, передает корреспондент БЕЛТА.

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