О чем говорили Лукашенко и Путин по телефону 1 июля

В телефонном разговоре в четверг Александр Лукашенко и Владимир Путин традиционно обсудили торгово-экономическую сферу и отметили «позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи». при этом Лукашенко рассказал, как использовать санкции.

Об этом сообщает президентский телеграм-канал «Пул Первого».

Речь шла и о экономическом взаимодействии стран в условиях введенных санкций. По мнению сторон, «совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы».

Также поднимались вопросы:

восстановления транспортного сообщения между Беларусью и РФ, в том числе вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автотранспортом и увеличение количества авиарейсов «Белавиа» в Россию

развития военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности

цен на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки.

Лукашенко рассказал, что в итоге стороны договорились использовать санкции ЕС для совместного развития экономик обеих стран и сделать их еше более независимыми. Он также предложил подготовить долгосрочную стратегию интеграции в Союзное государство до 2030 года.

Собеседники договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.

Про СМИ и молодежь

Лукашенко считает, что в условиях «разрушительных последствий» применения цифровых технологий роль СМИ в политических, экономических, интеграционных процессах возрастает в разы.

«Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние на общеинформационном поле, особенно в интернете, вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере», - сказал он.

Для справки

28 июня был подписан указ, ужесточающий контроль над белорусскими СМИ.

18 мая была блокирована работа самого крупного портала Беларуси TUT.by. Главред Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК), они находятся в СИЗО в течение месяца.

Ранее был ограничен доступ к ряду белорусских онлайн-ресурсов.