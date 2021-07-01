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О чем говорили Лукашенко и Путин по телефону 1 июля
01.07.2021 15:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В телефонном разговоре в четверг Александр Лукашенко и Владимир Путин традиционно обсудили торгово-экономическую сферу и отметили «позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи». при этом Лукашенко рассказал, как использовать санкции.
Об этом
Речь шла и о экономическом взаимодействии стран в условиях введенных санкций. По мнению сторон, «совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы».
Также поднимались вопросы:
Лукашенко рассказал, что в итоге стороны договорились использовать
Собеседники договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.
Про СМИ и молодежь
Лукашенко считает, что в условиях «разрушительных последствий» применения цифровых технологий роль СМИ в политических, экономических, интеграционных процессах возрастает в разы.
«Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние на общеинформационном поле, особенно в интернете, вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере», - сказал он.
Для справки
28 июня был подписан указ, ужесточающий контроль над белорусскими СМИ.
18 мая
Ранее был ограничен доступ к ряду белорусских онлайн-ресурсов.
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В телефонном разговоре в четверг Александр Лукашенко и Владимир Путин традиционно обсудили торгово-экономическую сферу и отметили «позитивную работу...
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