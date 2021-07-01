Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Между Беларусью и Россией может быть создана квантовая волоконная линия связи. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России президент Российской академии наук Александр Сергеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символом нашего времени является развитие квантовых технологий, - отметил глава РАН. - В России и Беларуси ведутся исследования по квантовым сенсорам, квантовым вычислениям, квантовым коммуникациям. Наиболее продвинутым продуктом квантовых технологий является на сегодня линия квантовой связи на оптическом волокне".

"Мы с нашими коллегами из НАН Беларуси предлагаем поставить в повестку дня двустороннего научно-технологического сотрудничества создание квантовой волоконной системы связи между Москвой и Минском, - сказал Александр Сергеев. - В этой коммуникационной системе могли бы быть использованы не только наработки российских ученых, но и наших белорусских коллег в области создания квантовых сенсоров".

"Создание квантовой линии связи Москва - Минск существенно расширит наши возможности по абсолютно защищенному обмену информацией в различных областях", - резюмировал президент Российской академии наук.-0-