Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ОДКБ вырабатывают механизмы задействования миротворческих контингентов в деятельности ООН. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Душанбе на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Продолжается процесс выработки механизма задействования миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, - сказал Станислав Зась. - Решением Совета коллективной безопасности одобрен проект протокола о внесении соответствующих изменений в базовое соглашение ОДКБ о миротворческой деятельности".

По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности ОДКБ продолжает оставаться противодействие новым вызовам и угрозам. "В соответствии с планом коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы ведется работа по углублению взаимодействия государств - членов ОДКБ в борьбе с терроризмом и экстремизмом, - отметил генеральный секретарь. - На 2021 год запланировано проведение операций "Наемник" по антитеррору, "Канал" по противодействию незаконному обороту наркотиков, "Нелегал" по противодействию нелегальной миграции, а также операции ПРОКСИ, направленной на борьбу с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, а также тактико-специального учения "Кобальт" также на территории Таджикистана".

Наряду с этим ОДКБ осваиваются и новые направления деятельности. Прорабатываются вопросы сотрудничества государств - членов ОДКБ в области биобезопасности. Формируются алгоритмы работы в области публичной дипломатии.-0-