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Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям

01.07.2021 18:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состоявшаяся в декабре прошлого года сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Душанбе на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В целом все решения, принятые на декабрьском заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, придали новый импульс деятельности организации по всем основным ее направлениям", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Станислав Зась сообщил, что на Совете коллективной безопасности была принята декларация, в которой высказана обеспокоенность деградацией механизмов обеспечения безопасности в мире, эскалацией напряженности, в том числе на евразийском пространстве. "Подчеркнуто, что ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, преимущественно мирными политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов", - заявил Станислав Зась.

Он также напомнил, что главы государств - членов ОДКБ одобрили заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, в котором подтвердили свою готовность к совместной работе над построением свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока.-0-

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"В целом все решения, принятые на декабрьском заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, придали новый импульс деятельности организации по всем основным ее...
 
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