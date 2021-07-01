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Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям
01.07.2021 18:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состоявшаяся в декабре прошлого года сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Душанбе на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В целом все решения, принятые на декабрьском заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, придали новый импульс деятельности организации по всем основным ее направлениям", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.
Станислав Зась сообщил, что на Совете коллективной безопасности была принята декларация, в которой высказана обеспокоенность деградацией механизмов обеспечения безопасности в мире, эскалацией напряженности, в том числе на евразийском пространстве. "Подчеркнуто, что ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, преимущественно мирными политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов", - заявил Станислав Зась.
Он также напомнил, что главы государств - членов ОДКБ одобрили заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, в котором подтвердили свою готовность к совместной работе над построением свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока.-0-
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Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям
"В целом все решения, принятые на декабрьском заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, придали новый импульс деятельности организации по всем основным ее...
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