Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Это предусмотрено указом №251, который подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Совет Министров установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям (в соответствии с межправительственными соглашениями, а также указами №8 от 9 января 2017 года и №300 от 7 августа 2019 года).-0-