ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси совершенствуется порядок ведения гидрометеорологической деятельности

01.07.2021 19:17 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал указ, направленный на совершенствование порядка и условий выполнения работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, а также порядка предоставления гидрометеорологической информации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, указом исключается необходимость формирования отдельного перечня организаций, уполномоченных выполнять такие работы. Данные организации подлежат учету в Едином государственном реестре организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих гидрометеорологическую деятельность.

При этом сохраняются порядок получения разрешения на выполнение соответствующих работ и существующие требования к заинтересованным юридическим лицам.

Указом уточняются также основания для прекращения действия выданных разрешений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, указом исключается необходимость формирования отдельного перечня организаций, уполномоченных выполнять такие работы.
 
Новости дня
Новости политики
 
Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство в странах ОДКБ - Зась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by