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Беларусь с Россией вырабатывают собственную модель развития, а Запад может только насаждать свою - Гигин

01.07.2021 22:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с Россией вырабатывают собственную модель развития, а Запад может только насаждать свою. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Вадим Гигин отметил, что Беларусь находится на стыке цивилизаций и традиционно ее относили к восточно-славянской цивилизации.

"Для белорусов союзничество с Россией, именно этот вектор является вполне естественным, - сказал историк. - Еще чем важен для нас союз с Россией: мы и Россия сами определяем правила игры, ссорясь иногда, вступая в конфликты. Противник радуется, а мы вырабатываем модель. А Запад нам предлагает готовую модель, даже без возможности ее обсуждать".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин отметил, что Беларусь находится на стыке цивилизаций и традиционно ее относили к восточно-славянской...
 
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