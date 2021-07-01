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Беларусь с Россией вырабатывают собственную модель развития, а Запад может только насаждать свою - Гигин
01.07.2021 22:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с Россией вырабатывают собственную модель развития, а Запад может только насаждать свою. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
Вадим Гигин отметил, что Беларусь находится на стыке цивилизаций и традиционно ее относили к восточно-славянской цивилизации.
"Для белорусов союзничество с Россией, именно этот вектор является вполне естественным, - сказал историк. - Еще чем важен для нас союз с Россией: мы и Россия сами определяем правила игры, ссорясь иногда, вступая в конфликты. Противник радуется, а мы вырабатываем модель. А Запад нам предлагает готовую модель, даже без возможности ее обсуждать".-0-
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Беларусь с Россией вырабатывают собственную модель развития, а Запад может только насаждать свою - Гигин
Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин отметил, что Беларусь находится на стыке цивилизаций и традиционно ее относили к восточно-славянской...
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