Встреча лидеров России и Беларуси на главной онлайн-площадке форума - возможность сверить позиции по союзным вопросам

Источник материала: БT

Увы, из-за пандемии участникам Форума регионов пришлось общаться по видеосвязи. Но в любом случае это масштабное событие всегда проходит под патронатом президентов. Такое внимание говорит о роли регионов, которую они играют для укрепления партнерства двух стран на всех уровнях - в торговле, кооперации, гуманитарной сфере. Словом, регионы - это основа интеграции, базис тесных связей Беларуси и России. Очередная встреча лидеров, пусть и онлайн, - это возможность сверить позиции по самым принципиальным союзным вопросам. Причем не только регионального значения. Сегодня, когда внешнее давление перешло еще и в экономическую плоскость, ценность взаимной поддержки Минска и Москвы лишь нарастает. С главной онлайн-площадки форума репортаж Ольги Анищенко.

Эти встречи экспертов, политиков, бизнеса в нынешнем году ждала российская столица и Московская область. До последнего верилось: пусть не все, но многие переговоры смогут вернуться в привычное русло. Но нет ничего более постоянного, чем временное, замечают на форуме. И договариваться вновь приходится на дистанции. Москва бьет все рекорды за время пандемии, белорусские участники сдают билеты. Трехдневный переговорный марафон вновь проходит по обе стороны экранов.



И пусть многие готовы спорить: мол, выжать по максимуму, общаясь по видеоконференцсвязи невозможно, статистика упряма. Минувший форум, который тоже не видел рукопожатий предпринимателей и производителей, тем не менее стал самым успешным, превысив планку в 700 миллионов долларов. Но то ли еще будет в нынешнем.







Сотрудничество Беларуси и России из разряда стратегических

Среди торговых партнеров Москвы Минск замыкает четверку. В Содружестве вообще удерживает лидерство. В минувшем году пандемия прижала взаимную торговлю. Но стагнации удалось избежать. И сегодня допандемийный уровень, как и рассчитывали, наверстали. За квартал добавили почти на треть. Сотрудничают, несмотря на все но, порядка 8 тысяч предприятий по обе стороны границы. Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко, открывая сегодняшний форум, скажет просто: уровень нашей интеграции не знает примеров. Но он вряд ли был бы таким без политической воли лидеров.



Александр Лукашенко тоже назовет Форум регионов уникальной площадкой. Но еще и в том смысле, что курируют проект едва ли не самые активные парламентарии (говоря о Матвиенко и Кочановой) по обе стороны границы. Вряд ли где-то еще законодатели так тесно подключены к решению экономических вопросов.



Словом, солидные суммы контрактов - то, чем славится этот форум. Семь прошедших принесли в союзную копилку почти 3 миллиарда долларов. И сотни соглашений о сотрудничестве, заметит Александр Лукашенко. И дальше точно больше. Геополитический расклад таков, что иного пути, как держаться вместе, у союзников попросту нет. Об этом, предваряя сегодняшнюю онлайн-встречу, президенты говорят в телефонной беседе.







Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров.





А. Лукашенко: БелАЭС - самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий





Пожалуй, нет таких проектов, которые были бы не под силу союзникам. Раз уж мирный атом поставили на службу экономике, какие уж тут могут быть препятствия для расширения партнерства. БелАЭС Александр Лукашенко назовет совместным проектом десятилетий - самым грандиозным и успешным белорусско-российским замыслом, который, наверняка, найдет продолжение.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Россия не просто откликнулась на просьбу Беларуси построить атомную электростанцию, а Владимир Путин поддержал просьбу белорусского лидера подключить к возведению объекта отечественных специалистов, чтобы они получили ценный опыт работы на таких уникальных проектах.





"Мы также с президентом России договорились, что при необходимости (а такая необходимость уже есть) мы будем готовы совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Беларуси и России", - добавил Президент Беларуси.

Проверкой для всех для союзников тоже стала COVID-пандемия. И чтобы поставить заслон, действовали сообща. Александр Лукашенко скажет слова благодарности в адрес России за помощь, вакцины и технологии. Теперь, поставив производство на поток, возможна, если нужно, поддержка и в обратном направлении. Но есть в отношениях Минска и Москвы и то, что сегодня едва ли менее значимо. Отражать ведь приходится атаки еще и другого толка.



Форум регионов Беларуси и России проходит под знаком цифровизации. Нынешний форум - это еще и о том, как научно-технический прогресс способствует развитию. Цифровизация стала частью нашей жизни. И эти перемены уже не остановить. Важнее другое - цифра может и должна быть во благо экономик и людей. Сегодня это даже нечто большее, уверен Александр Лукашенко. Как минимум конкурентное преимущество. Ну а если взглянуть шире.





А. Лукашенко: Пришло время выработать совместную цифровую повестку

Союзная повестка: молодежная политика

Срыв интеграции и смена курса государства - вот то, что стоит за давлением коллективного Запада. Таким изнанку его действий видит Александр Лукашенко. На этом фоне укрепление единства и сотрудничества - логичное развитие союзной интеграции. Официальный Минск декларирует: никто не вправе открыто вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И это находит отклик и в Москве.И тут Александр Лукашенко тоже предложит объединять усилия. Есть ведь у нас немало совместных программ. Особенно по линии академической науки. А общей цифровой повестки нет. А без нее вряд ли стоит рассчитывать на успехи в трансформации традиционных отраслей. Без инноваций на мировом рынке не выиграть экономические битвы. Потенциал сегодня есть и у Москвы (с ее "Сколково"), и у Минска, где в Парке высоких технологий IT-решения находят десятки компаний. Но сегодня пора переходить на новый уровень.У цифровизации, конечно, две стороны медали. Технологии стали мощным оружием. Порой и автоматы не нужны, когда сражения идут на информационном поле. Война приняла новое обличье. И Александр Лукашенко настаивает: противостоять угрозам лучше вместе. Один в этом поле не воин.На этом фоне звучит и необходимость усиливать влияние союзных медиа, бороться с фейками, предметно заниматься молодежной повесткой. Вообще молодежную политику сегодня предложено сделать одним из приоритетов союзного строительства. Александр Лукашенко даже скажет: Союз России и Беларуси - это ценность, которую нужно не только сохранить, но и передать новому поколению. И раз так молодежь должна видеть перспективы, которые открывает интеграция. А в целом долгосрочная стратегия нужна союзу по многим направлениям.Но если позиции и Минска, и Москвы не знают разногласий - договорятся и в деталях, уверены участники. Итоги нынешнего форума пока предварительны. Открыт счет новым соглашениям и, конечно, контрактам. Маячит даже миллиард. И пусть пока не в этом, то в следующем году, когда форум примет Гродно . Беларусь приглашает.Но и в этом году снова рекорд. По меньшей мере на это рассчитывают организаторы форума. Предварительно называя в качестве итоговых сумм контракты на 800 миллионов долларов. Но не все ведь измерить деньгами.Несомненно одно: надо чаще встречаться. Раз уж планы работать сообща выгодны и России, и Беларуси. А вот как? Форум во многом стал той самой дорожной картой (как минимум на год вперед) для реального сектора - от Бреста до Владивостока.







