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Лукашенко: День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу

02.07.2021 07:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление соотечественникам с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил глубокий символизм того, что дата празднования Дня Независимости исторически связана с днем освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Этот горький опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство, сражаться за государственность", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их трудолюбии и самоотверженности. "За нами стоят многие поколения патриотов, созидателей, победителей. Мы не имеем права их подвести. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками", - отметил белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.

Поздравление Президента с Днем Независимости

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Независимости.

Главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле.

Глубоко символично, что эта дата исторически связана с днем освобождения столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Этот горький опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство, сражаться за государственность.

Белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их трудолюбии и самоотверженности. За нами стоят многие поколения патриотов, созидателей, победителей. Мы не имеем права их подвести. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками.

Убежден, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.

С праздником, дорогие друзья!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и новых достижений на благо родной Беларуси!

Александр Лукашенко.

3 июля 2021 г.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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