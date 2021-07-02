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Лукашенко присвоил генеральские звания
02.07.2021 10:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий. Об этом БЕЛТА сообщили в
Полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
Полковнику юстиции Сергею Удовикову присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга Президент присвоил начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву.-0-
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Полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
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